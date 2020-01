El jutjat de guàrdia de Manresa ha denegat la sol·licitud d'habeas corpus per a Oriol Junqueras presentada aquest divendres al matí per l'esposa i el pare del líder d'ERC. La magistrada del jutjat de primera instància i instrucció número 1 recorda, com la fiscalia, que l'empresonament està dictat per una autoritat judicial, cosa que fa que no es compleixin els requisits per posar l'empresonat immediatament a disposició judicial. La decisió no es pot recórrer.