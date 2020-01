Cs reclama a Darias que afirmi amb claredat que no es farà un referèndum

El vicepresident i portaveu de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, va reclamar a la que serà nova ministra de Política Territorial, Carolina Darias, que digui «obertament que no es negociarà l'amnistia, l'autodeterminació i que no s'organitzarà un referèndum». Aguado va criticar que el nou executiu «neix lligat de peus i mans perquè ERC està posant les condicions» i va assegurar que és «una agència de col·locació de persones on no es veu l'interès general». Va alertar que el nou govern és «d'insomni» i que serà dels més cars amb 20 carteres.