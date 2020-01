Els comuns critiquen la supressió de jutjats de violència masclista

Els comuns van criticar ahir que, amb l'acord del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per comarcalitzar alguns jutjats de violència sobre la dona, se'n suprimiran uns quants a Catalunya «amb l'excusa de la territorialització».

«Volem expressar el nostre rebuig a aquest acord que vulnera la protecció institucional de les dones en situació de violència de gènere», va dir la formació CatComú mitjançant un comunicat, i va avisat que en els propers dies presentarà mocions als ajuntaments per mostrar la seva oposició a l'acord que el TSJC va prendre l'1 d'octubre.

El partit va criticar que, amb la comarcalització, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha proposat que canviï la demarcació i la planta judicial, i se suprimeixin diversos jutjats de violència sobre la dona, «que cedirien les competències a altres jutjats». També va retreure que l'argument de la proposta és l'escassa càrrega de treball d'alguns jutjats, especialment a Barcelona, «quan la realitat és que pateixen grans col·lapses per falta de recursos humans i materials».

A Catalunya, hi ha 19 jutjats exclusius de violència de gènere i 34 de compatibles, que s'ocupen també d'altres assumptes; mentre que a Barcelona hi ha 14 jutjats exclusius i 15 de compatibles, per la qual cosa CatComú va considerar que els partits judicials d'aquesta província «són els que poden patir les modificacions de planta més grans».