La UGT demanarà l'indult de Dolors Bassa

El secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros, va anunciar que demanarà l'indult per a l'exconsellera catalana Dolors Bassa, exlíder del sindicat a Girona i condemnada a dotze anys de presó pel procés. «Com a organització, creiem que tenim el deure moral de, quan toqui, demanar el seu indult», va assegurar Ros en una entrevista a Catalunya Ràdio, en què va admetre que encara no saben «ni com ni de quina manera» ho faran. Paral·lelament, el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, va assegurar que donaran suport a la petició d'UGT d'un indult per a l'exconsellera. «Si ens ho demanen, els donarem suport», va afegir.