Torra demana a la JEC que no executi la inhabilitació perquè presentarà recurs al Suprem

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat a la Junta Electoral Central (JEC) que no executi la seva inhabilitació perquè presentarà un recurs al Tribunal Suprem (TS). En un escrit a la JEC aquest dimarts al matí, el cap del Govern ha concretat la seva intenció d'interposar un recurs contenciós administratiu per a la protecció dels drets fonamentals davant el TS, i sol·licitar així mateix la mesura cautelaríssima de suspensió de la resolució impugnada, contra l'acord de la JEC del 3 de gener. Torra considera que l'acte és "radicalment nul i ineficaç", ja que vulnera els drets fonamentals protegits per la Constitució i el Conveni Europeu dels Drets Humans.

Torra demana així que la JEC suspengui l'execució de l'acord perquè no es vulneri el seu dret a la tutela judicial efectiva, de conformitat amb la reiterada jurisprudència del Tribunal Constitucional (TC).

El president ja va comunicat el 4 de gener a la Junta Electoral Provincial de Barcelona que recorreria al Suprem, i que per això demanava que no executés l'acord de la JEC. Torra ja va explicar que sol·licitaria al tribunal la mesura cautelaríssima de suspensió de la resolució, el tràmit que ha fet avui. El mateix dissabte al vespre el Parlament va ratificar Torra com a president de la Generalitat i va rebutjar el "cop d'estat" de la JEC, amb una proposta de resolució aprovada pel bloc independentista.