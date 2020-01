El Departament de Justícia confirma el segon grau per als polítics presos

El Departament de Justícia va classificar en segon grau o ordinari els nou líders independentistes a la presó, com van proposar les juntes de tractament de les respectives presons de Lledoners, Puig de les Basses i Mas Enric, on compleixen condemna. Segons va informar la conselleria de Justícia, en mans de la republicana Ester Capella, la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat va avalar l'acord de les juntes de tractament de les presons, que el passat 11 de desembre, en decisions no unànimes, van descartar concedir de moment el règim de semillibertat o tercer grau als líders del procés.

El segon grau penitenciari dona dret a permisos de 36 dies a l'any. Els primers a poder demanar-los seran Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, que a partir de la setmana que ve hauran complert una quarta part de la condemna. La resta de presos podran tenir dret a permisos entre l'octubre del 2020 i l'octubre del 2021. Amb la seva decisió, la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat tanca el pas a la possibilitat que els condemnats pel Suprem siguin classificats directament en tercer grau, règim que reclamaven tant els presos deJxCat com els responsables polítics de la formació. Per ratificar el segon grau, el Servei de Classificació de el Departament ha tingut en compte el «procés d'inserció social favorable» dels reclusos, però també l'alta durada de les penes.