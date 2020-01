L'advocat del líder d'ERC Van den Eynde veu improcedent demanar un permís tal com suggeria la Generalitat

L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, va descartar que el líder d'ERC pugui demanar un permís penitenciari per acudir dilluns que ve com a eurodiputat a un ple convocat pel Parlament Europeu, després que la portaveu del Govern, Meritxell Budó, apuntés dimecres aquesta possibilitat. La portaveu i consellera de Presidència, Meritxell Budó, va al·ludir, en roda de premsa, a l'existència d'algun «mecanisme» que podria fer possible que Junqueras assistís al ple de dilluns a Estrasburg si el Suprem decidia, com finalment va fer, no permetre-li aquesta possibilitat, encara que va deixar aquesta via en mans de la defensa del líder d'ERC. En declaracions a RAC1, l'advocat va descartar la via del permís penitenciari, en no veure-ho «ni tècnicament correcte ni possible» i perquè «no entra dins dels objectius estratègics».



L'ACTOR QUE VOL OBRIR LES PRESONS

En un altre ordre de coses, l'actor i excol·laborador de TV3 Toni Albà va reclamar al president de la Generalitat que obri les presons i va fer una crida a acompanyar «en massa» el vicepresident Junqueras a Estrasburg. En una piulada, Toni Albà va escriure «President: obri les portes de la presó i acompanyarem en massa el diputat europeu Junqueras a Estrasburg. I a veure qui atura 2.500.000 demòcrates!».