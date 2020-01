Crítiques a Colau per la proposta de suprimir el pont aeri

Les patronals Foment del Treball i CEIM Confederació Empresarial de Madrid-CEOE demanen «prudència» davant la proposta de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que es debati suprimir el pont aeri a Madrid com a mesura contra l'emergència climàtica. En un comunicat conjunt, les dues organitzacions van alertar del «risc de perjudicar l'activitat econòmica i l'ocupació si es limita la mobilitat Madrid-Barcelona», fet que afectaria serveis aeris «amb molta demanda» de passatgers.

Per aquest motiu, demanen prudència, ja que caldria tenir en compte primer la demanda en funció del volum de passatgers, el trànsit previst i la capacitat real de cada servei, donant resposta tant a l'economia com a l'emergència climàtica. Els empresaris responen així la proposta de l'alcaldessa Ada Colau, que aposta per invertir més en el ferrocarril per reduir els trajectes en avió del pont aeri i les emissions de gasos contaminants. Foment i CEIM remarquen que «dues ciutats cosmopolites» com Barcelona i Madrid necessiten disposar de totes les connexions possibles i veuen «imprescindible» el pont aeri, ja que serveix per enllaçar amb destinacions internacionals com Sud-amèrica. De fet, argumenten que actualment existeixen «molts sistemes de transport» entre les dues capitals per ferrocarril, aire i carretera, cosa que suposa «un mecanisme de lliure competència que garanteix el bon funcionament d'aquests serveis i també el preu».

El delegat de Medi Ambient i Mobilitat de Madrid, Borja Carabante, va qualificar ahir de «disbarat» la proposta de l'alcaldessa: «Prescindir de les comunicacions aeroportuàries és un absolut disbarat en la societat actual», va assegurar el regidor del PP encarregat de les polítiques mediambientals a la capital. L'edil madrileny emmarca aquesta proposta en «anuncis i gestos als que ens tenen molt acostumats l'esquerra» i que, al seu parer, «no tenen cap rellevància des del punt de vista de l'eficàcia». El popular sosté que les «necessitats en medi ambient han de ser compatibles amb les necessitats de desenvolupament i de mobilitat» i que «els països com millors comunicacions tinguin, més alternatives, són més socialment justos territorialment i tenen més desenvolupament econòmic i social».