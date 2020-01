Arrenca a Tarragona el judici pel cas que va destapar la trama del 3% a Convergència

El primer judici per la presumpta trama corrupta a Torredembarra, instruït per un jutjat del Vendrell i que va ser l'origen del cas 3%, va començar, ahir, a Tarragona. El jutjat penal va acollir l'inici de la vista oral sobre la quarta peça separada de la causa, en què s'investiga la presumpta adjudicació irregular de diverses guinguetes de platja a l'excap local de CDC Gerard Montserrat. Els processats són l'exalcalde, Daniel Masagué; l'exregidor de Platges, Pere Font –també de CDC– i el mateix Montserrat, que declararan divendres. S'enfronten a penes de fins a tres anys de presó pels suposats delictes de prevaricació, i frau i exaccions il·legals a l'administració pública. En l'arribada als jutjats, Masagué es va declarar innocent i es considerava víctima «d'una persecució».

L'exalcalde va assenyalar que defensarà «l'acció del govern» i que demostrarà «que les coses es van fer ben fetes», tant per part dels polítics com dels tècnics municipals. «Quan vegem el resultat del judici cadascú en traurà conclusions, però després de llegir-me la causa quatre vegades, tinc clar que es va fer ben fet. Espero la lliure absolució», va dir. La fiscalia i l'acusació particular, exercida per l'Ajuntament, sostenen que l'aleshores alcalde i el regidor de Platges van vulnerar la normativa de contractació i van adjudicar de forma «arbitrària» a Gerard Montserrat, empresari i cap local de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), els contractes d'arrendament i subministrament de tres guinguetes per a les platges del municipi durant les campanyes 2012 i 2013. Segons la fiscalia, el regidor Font va acordar iniciar un procediment negociat i sense publicitat al qual el consistori va convidar les empreses Promoesport, Fimongest i Manretar, «totes elles relacionades entre si» amb Gerard Montserrat. Es dona el cas que no constava que cap d'elles tingués solvència tècnica, financera ni experiència professional amb aquest tipus de serveis, segons els investigadors.

Finalment, les tres empreses van renunciar a la licitació, fent que quedés desert, amb la qual cosa Font va convidar directament a Montserrat, a qui van adjudicar-li el servei.

La instrucció d'aquest cas va posar de relleu que la presumpta adjudicació de contractes públics per part de càrrecs de CDC a canvi de comissions s'estenia a altres parts de Catalunya, entre elles Girona, amb dos casos molt concrets, el primer vinculat a una escola de Roses i el segon a l'adjudicació dels serveis de recollida d'escombraries i de neteja, corrobaririen les tesis del jutge. Però en el sumari n'hi apareixen d'altres: el parc de Can Xardó de Lloret de Mar n'és un; el projecte per a la construcció de l'estació del TAV a l'aeroport, un altre.