Junqueras, nou vicepresident primer dels Verds/ALE a l'Eurocambra i president de l'Aliança Lliure Europea

L'eurodiputat d'ERC, Oriol Junqueras, ha sigut escollit aquest dimarts vicepresident primer dels Verds/ALE a l'Eurocambra i president del subgrup de l'Aliança Lliure Europea (ALE). Substitueix així l'eurodiputat escocès Alyn Smith, ara diputat al parlament britànic. "Esperem rebre l'Oriol Junqueras a Estrasburg la setmana que ve per ocupar el seu escó com a eurodiputat i assumir la presidència del grup ALE", ha assegurat l'eurodiputat cors François Alfonsi un dia després que l'Eurocambra hagi comunicat internament que reconeix al líder d'ERC com a eurodiputat a l'espera de la decisió del Tribunal Suprem.

L'Aliança Lliure Europea, on s'integra ERC, té una coalició parlamentària amb els ecologistes, el grup dels Verds/ALE presidit per Ska Keller i Philippe Lamberts. És la quarta força al Parlament Europeu amb 75 eurodiputats.