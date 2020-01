Un home mata la dona i la filla de tres anys a Esplugues de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra van detenir a Esplugues de Llobregat un home acusat d'haver matat la seva dona i la seva filla menor d'edat, segons va informar la policia catalana. Els Mossos van ser alertats a les 6.10 d'ahir dilluns que un home hauria matat la seva dona, de 28 anys, i la seva filla menor d'edat, a l'interior del seu domicili. Segons fonts de la investigació, la menor tenia 3 anys. En el domicili es va detenir el presumpte autor del doble homicidi, un home de 27 anys, de nacionalitat espanyola i veí d'Esplugues. Un cop detingut, l'home va ser traslladat a un centre sanitari per tractar-lo d'unes ferides on, segons va informar el TSJC, està ingressat per «autolesions».

Aquest és el primer cas de violència masclista a Catalunya del 2020 i, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), no hi havia antecedents judicials de violència entre ells. La titular del jutjat d'instrucció 3 d'Esplugues de Llobregat, en funcions de guàrdia, va procedir a primera hora d'aquest dilluns a l'aixecament dels cadàvers en el domicili familiar, i va decretar el secret de la causa. En els propers dies, el detingut passarà a disposició judicial.

Fins al lloc dels fets, que van tenir lloc al barri de la Plana d'Esplugues, es van desplaçar diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Local d'Esplugues i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van confirmar la mort de les dues persones. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Sud es va fer càrrec de la investigació.

L'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, es va mostrar «abatuda». «Avui ens aixequem amb la pitjor de les notícies, el masclisme criminal continua destrossant vides», va assegurar en un missatge al seu compte de Twitter. L'alcaldessa va traslladar el seu «afecte i acompanyament a tota la família» i va demanar no fer «ni un pas enrere» contra la violència masclista.



Condemna del Govern

Per la seva banda, també a través de Twitter, el president de la Generalitat, Quim Torra, es va mostrar «corprès», «horroritzat» i «indignat». «Només portem sis dies d'any i a Catalunya ja tenim dues víctimes de violència de gènere», va lamentar. El president va emplaçar a «treballar conjuntament des de tots els fronts contra les arrels que sostenen aquesta xacra».

El Govern de la Generalitat va condemnar els feminicidis. La consellera del Departament de Presidència, Meritxell Budó, va reiterar «el ferm compromís de tot el Govern per erradicar totes les violències masclistes i continuar amb el treball coordinat per a la prevenció, la sensibilització, la detecció, i l'atenció i la recuperació de les dones que travessen aquestes situacions i els seus fills i filles». Budó va recordar que «cal ser ferm contra qualsevol mostra de violència masclista que es detecti».

«Hom en el seu àmbit d'influència pot ser agent i lluitar-hi en contra. Només si avancem vers la igualtat efectiva de dones i homes avançarem en l'erradicació de les violències masclistes», va indicar la consellera. Alhora, l'executiu va expressar el condol a la família i a l'entorn de les víctimes. Aquest dimarts, a les 12 del migdia, es faran minuts de silenci en senyal de dol davant les seus de l'Institut Català de les Dones d'arreu del territori.

Finalment, Budó va instar «les dones que ho necessitin» a adreçar-se al servei confidencial permanent 24 hores 900 900 120 o algun dels 102 SIAD de la xarxa de serveis municipals o comarcals d'informació i atenció a les dones que es troben en les poblacions de més de 20.000 habitants del país.



Tres dies de dol

L'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, va decretar tres dies de dol oficial per la mort aquest dilluns d'una dona i la seva filla de tres anys presumptament a mans del seu marit i pare. El crim va tenir lloc la matinada d'ahir dilluns en un pis del carrer mestre Joan Corrales de la localitat. Centenars de persones es van concertar a les portes de l'ajuntament per fer cinc minuts de silenci i donar suport als familiars de la víctima. L'alcaldessa va convocar un ple extraordinari per aquest dimarts per aprovar una declaració de rebuig. Pilar Díaz va «condemnar enèrgicament» el doble crim i va dir que Esplugues estava ahir «terriblement de dol».



Missatge de Sánchez

Per la seva banda, el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, va advertir que «ningú impedirà que seguim lluitant en contra de la violència masclista» que «existeix, i segueix matant, colpejant, humiliant», després de conèixer el primer cas d'aquest 2020, l'assassinat d'una dona i la seva filla. Així ho va escriure Sánchez al seu compte de Twitter després que els Mossos d'Esquadra detinguessin l'home de 27 anys acusat de matar la seva dona i la seva filla a casa seva.

«Terrible. Un home ha assassinat presumptament la seva dona i la seva filla de pocs anys a Esplugues de Llobregat. Tot el meu afecte per als seus familiars i amics. Ningú impedirà que seguim lluitant en contra de la #violenciamasclista. Existeix, i segueix matant, colpejant, humiliant», va escriure Sánchez.