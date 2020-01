Els tres acusats pels atemptats del 17A no seran jutjats per assassinat

El jutjat d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional ha conclòs el sumari dels atemptats del 17A a Catalunya per enviar-lo a la Sala penal i emplaçar les parts perquè es pronunciïn, com a pas previ a l'enjudiciament als tres únics processats per la massacre.

Es tracta de Mohamed Houli Chemlal, Driss Oukabir i Said Ben Iazza, si bé cap d'ells ha estat processat com a responsable dels 16 morts i 140 ferits en la massacre, ja que els presumptes autors van morir abatuts pels Mossos d'Esquadra o a l'explosió del xalet d'Alcanar (Montsià).

Segons l'acte dictat aquest dimarts pel titular de jutjat, José Luis Calama, en el sumari apareixen "prou mèrits" per considerar que els dos primers són responsables criminalment dels delictes d'integració en organització terrorista; fabricació, tinença i dipòsit de substàncies explosives; i estralls de caràcter terrorista.

A Ben Iazza se li imputa un delicte de col·laboració amb activitats d'organització terrorista.

Tancada la investigació, s'envia el sumari a la secció tercera de la sala penal de l'Audiència Nacional i s'emplaça les parts a pronunciar-se en un termini de deu dies.

Mohamed Houli Chemlal i Driss Oukabir es troba a la presó provisional des de l'agost del 2017, a l'ésser detinguts dies després dels atemptats, i Said Ben Iazza, des del setembre d'aquell any.

Als dos primers se'ls considera membres de la cèl·lula gihadista de Ripoll (Ripollès) que va perpetrar els atemptats a La Rambla de Barcelona i al Passeig Marítim de Cambrils (Baix Camp).

En aquesta nova fase les acusacions populars podran tornar a demanar a la Sala que modifiqui el processament, que ha estat recolzat per la Fiscalia.

Aquestes acusacions, entre les quals figura l'Associació Víctimes de l'Terrorisme (AVT), l'Associació 11-M Afectats de Terrorisme o el sindicat dels Mossos d'Esquadra USPAC, han tractat sense èxit que se'ls declarés també cooperadors en delictes d'assassinat consumat i en grau de temptativa en entendre que, tot i no haver participat directament, coneixien els preparatius de la cèl·lula.

Un cop es dicti la interlocutòria d'obertura de judici oral, es donaria de nou trasllat a les parts perquè presentessin els seus escrits de qualificació.

Segons la investigació, la furgoneta usada en l'atemptat de la Rambla de Barcelona va ser llogada a nom de Driss Oukabir. Houli Chemlal va resultar ferit en l'explosió del xalet d'Alcanar (Montsià) en què va morir l'imam de Ripoll, considerat líder de la cèl·lula.