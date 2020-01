L'Amical de Mauthausen condemna l'atac neonazi al camp de concentració

L'organització Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme a Espanya, que agrupa les víctimes republicanes, entre les les de l'Alt Empordà, ha condemnat l'atac neonazi a un monument dedicat als deportats holandesos a aquest camp de concentració, en què van aparèixer pintades cinc esvàstiques, ha informat en un comunicat.



Al Govern austríac, que té autoritat sobre el camp de Mauthausen, li ha sol·licitat que prengui mesures "per investigar i sancionar aquests actes delictius i garantir la protecció del lloc".



"Aquests actes atroços són indicatius de la llibertat d'expressió donada als nostàlgics del Tercer Reich", i ha criticat la falta de resposta davant el creixement de l'extrema dreta i els partits d'ideologies intolerants, racistes i antisemites, ha dit.



Ha demanat a les autoritats estatals extremar les mesures per evitar aquests atacs, protegir els monuments i impedir el lliure moviment d'aquests grups, i continuarà lluitant "per posar fi definitivament al feixisme i construir un món nou d'homes i dones lliures i en pau".



També ha recordat que aquesta agressió se suma a les recents que s'han produït en el monument a les Brigades Internacionals a la Universitat Complutense de Madrid i al de les víctimes del nazisme a Segòvia.





Nuestra indignacion y denuncia ante el ataque fascista al monumento a los deportados holandeses en el campo de Mauthausen. Pedimos al Gobierno austriaco que investigue la autoria. Ante la intolerància solidaridad internacional. — Amical de Mauthausen (@amauthausen) January 3, 2020