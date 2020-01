El Parlament de Catalunya desafia la JEC i ratifica Torra com a president de la Generalitat

El Parlament de Catalunya ha ratificat Quim Torra com a president de la Generalitat. El ple ha aprovat el punt de la proposta de resolució (PR) conjunta de JxCat, ERC i la CUP-CC amb els vots a favor del bloc independentista i l'abstenció de CatECP que confirma Torra com a cap del Govern. PSC-Units i PPC hi han votat en contra, i Cs no ha participat de cap votació corresponent a aquesta PR. La cambra també ha donat llum verda al punt de la resolució que rebutja la resolució de la Junta Electoral Central (JEC), aquí amb el suport dels comuns. El Parlament també ha qualificat de "cop d'estat" l'intent de la JEC d'inhabilitar Torra, i ha reconegut com a "únic marc jurídic" la llei de la Presidència i el reglament de la cambra, gràcies als vots a favor del bloc independentista.

El bloc independentista també ha aprovat que el Parlament denunciï la "causa general contra l'independentisme", i exigeixi la fi de la "repressió", a més de reconèixer el dret a l'autodeterminació de Catalunya -un punt que Cs diu que recorrerà. El ple també ha acordat demanar l'amnistia dels presos, el "lliure retorn dels exiliats", la "plena garantia" en l'exercici i defensa dels drets civils i polítics dels ciutadans de Catalunya, i la "necessitat" d'impulsar un Acord Nacional per defensar-ho.

El text aprovat també dona suport als eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín (JxCat) i Oriol Junqueras (ERC), perquè exerceixin "plenament i en llibertat" les seves funcions polítiques, en compliment de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). A més, denuncia la negativa de la Fiscalia General de l'Estat i l'Advocacia de l'Estat de retirar les ordres de presó contra Puigdemont i Comín, i avança que es denunciarà davant el Parlament Europeu "l'incompliment" de la sentència del TJUE.

D'altra banda, el ple també ha aprovat els punts de la PR de CatECP que rebutgen la resolució de la JEC. Així mateix, el Parlament ha tombat el punt de la resolució del PSC-Units que apuntava que la cambra instés la Mesa a presentar un recurs contra la JEC per la inhabilitació de Torra.



Debat parlamentari



La portaveu adjunta de JxCat Gemma Geis ha denunciat que Espanya "no és una democràcia consolidada" perquè hi ha "un potineig entre els poders de l'Estat" que es troba "en clara regressió democràtica". "Avui és un dia històric perquè hem de defensar la dignitat de la presidència i de les institucions; no és un dia per posar-se de perfil, hem de fer-nos dignes", ha manifestat la diputada, que ha recordat que Torra és "el president de tots" i ha demanat, per tant, el suport de tots els grups. De fet, Geis ha assegurat que si es tractés d'una persona d'una altra formació també li farien costat perquè és "una qüestió de radicalitat democràtica".

"No som aquí per garantir l'estabilitat de ningú o per fer funcionar l'estat espanyol", ha advertit Marta Vilalta. La portaveu d'ERC ha dit que la seva "missió" no és aquesta, sinó "construir una solució democràtica entre Catalunya i l'Estat". Vilalta ha insistit en que "davant els atacs" convé "fer pinya" i "anar tots a una". Ha anunciat el vot favorable a tots els punts de la proposta de CatECP menys al que fa referència que la formació d'un govern a Espanya "desbloquejarà" la situació política a Catalunya: "No n'hi ha prou".

La diputada de la CUP Natàlia Sánchez ha mostrat "solidaritat" vers Torra i Junqueras davant la "persistent causa general contra l'independentisme". Pel que fa a la proposta del PSC, ha criticat que ha volgut fer "de 'poli bo'" en el context d'unes negociacions que són evidents" per la presidència del govern espanyol. Sobre la proposta de CatECP, Sànchez ha assenyalat que "respon a l'acord en tres actes" a les administracions barcelonina, catalana i espanyola. "No hi ha sortida pactada possible", ha advertit.

El PSC-Units, per la seva banda, s'ha mostrat molt crític amb el debat generat per les propostes de resolució perquè, com ha considerat la seva portaveu, Eva Granados, "s'ha retorçat el reglament i s'ha forçat el debat". Segons Granados l'independentisme buscava la votació de ratificació a Torra per "escenificar una adhesió a un president a qui no donen suport ni els seus". La socialista ha argumentat que el seu grup "sempre" defensarà les institucions "però no l'actuació de Torra". Pel que fa a la resolució de la JEC, ha advertit que seria "poc prudent" que es fes efectiva abans del posicionament del Suprem.

La portaveu de Cs al Parlament, Lorena Roldán, ha defensat que Torra està inhabilitat i que ja no és diputat i, per tant, no pot ser president. "Els hi podem repetir tantes vegades fins que ho entenguin", ha reiterat. Roldán ha carregat contra el PSC per proposar que la Mesa es plantegi presentar un recurs al Suprem sobre la decisió de la JEC. "Estan deslegitimant i desprestigiant totes les institucions de l'Estat. Avui li ha tocat a la JEC", ha recriminat per després demanar als socialistes que "deixin de blanquejar les actuacions il·legals" de Torra. En el seu torn, Roldán també ha retret al president de la Generalitat que hagi fet un "míting" des de l'hemicicle i que no hagi respost les intervencions dels grups en referència al fet que Torra hagi renunciat al torn de rèplica.

La portaveu de CatECP, Susanna Segovia, ha defensat que el debat d'avui no va sobre Torra sinó sobre l'estat de dret i "com preservar la institució". "És diputat i és el president de la Generalitat, i no hi ha cap decisió de la JEC que ho pugui decidir", ha afegit. En aquest context, Segovia ha assegurat que els comuns no volen Torra de president de la Generalitat però que "donaran la batalla a les urnes" i no a la JEC ni a través de decisions judicials. D'altra banda, ha defensat que la decisió de la JEC està relacionada amb el debat d'investidura que se celebra al Congrés i ho ha considerat un "torpede més a la línia de flotació" del pacte de govern de coalició.

El diputat del PPC Santi Rodríguez ha denunciat les "falsedats que apareixen als acords", que des del seu punt de vista són deu. "Vostè sabia perfectament que acabaria essent inhabilitat, va anar actuant precisament per arribar en aquest moment, segurament el que no sabia és que seria ara", ha exposat dirigint-se al president de la Generalitat, Quim Torra. També ha defensat que no hi ha una "causa general contra l'independentisme", ni "repressió" i que "el dret a l'autodeterminació no està reconegut enlloc, només a les colònies". Ha acabat dient que "la solució no vindrà de fora, perquè el problema no vindrà de fora, el tenim aquí" i ha demanat "buscar la solució no fora d'aquí". "No tot s'hi val", ha reblat.