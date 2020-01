Quim Torra pregunta «com es pot establir un diàleg i alhora inhabilitar l'interlocutor»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat al Parlament que el ratifiqui al càrrec, i ha assegurat que si la cambra refusa la resolució de la Junta Electoral ell continuarà sent el cap del Govern. En canvi, ha dit que no s'oposarà si el Parlament accepta la seva destitució. Torra també ha preguntat a PSOE i Unides Podem "com es pot establir un diàleg [amb Catalunya] i, alhora, inhabilitar l'interlocutor". Durant la seva compareixença al ple extraordinari d'aquest dissabte a la tarda, Torra també ha respost al candidat a la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez, en la intervenció inicial. El cap del Govern ha dit al líder del PSOE que la Constitució és una "gàbia" per a la capacitat de decisió dels catalans. Torra ha asseverat que, per defensar la democràcia, "a vegades cal plantar-se per avançar".