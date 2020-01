Manifestants trenquen un accés i es concentren davant del Parlament

Manifestants concentrats al voltant del Parc de la Ciutadella en resposta a la convocatòria feta per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han trencat un dels accessos principals al parc i hi han accedit. La concentració convocada per l'ANC coincidint amb el ple extraordinari després de la resolució de la Junta Electoral Central (JEC) que inhabilitat el president de la Generalitat, Quim Torra, estava prevista al Passeig Lluís Companys, però els manifestants han obert un dels accessos, que estava tancat prèviament amb un cadenat, i s'han dirigit en direcció a les portes del Parlament. Allà s'hi ha concentrat, mentre un cordó dels Mossos d'Esquadra custodia l'entrada i l'helicòpter de la policia catalana sobrevola el parc.





Mientras ERC va a hacer Presidente a Pedro Sánchez y Torra inhabilitado da un spech dentro, manifestantes independentistas rompen las puertas del parque de Ciutadella y llegan al Parlament. Esto del diálogo les está quedando precioso.#SesionDeInvestura pic.twitter.com/cDOliP1zuN — Naranjito ?? (@PedroOtamendi) January 4, 2020

La convocatòria de l'ANC ha rebut el suport de diversos col·lectius, com ara Òmnium Cultural o els CDR.En el moment de trencar l'accés, els manifestants cridaven 'Obriu el Parlament'. Un cop han arribat a les portes de la cambra, han cridat proclames com 'Quim Torra, el nostre president' o 'No a la investidura', en un ambient tranquil.