Un poble de Lleida tindrà aquest any tres reines magues

Belianes, un petit municipi de 530 habitants de la comarca de l'Urgell, a Lleida, tindrà aquest any tres reines magues. De fet, van ser les úniques que van respondre a la crida que buscava voluntaris per a la cavalcada d'aquest any. L'ajuntament, que des de les últimes eleccions només està format per dones, va decidir adaptar la tradició i que fossin elles les protadonistes la tarda del 5 de gener.

A finals dels 80, a Balianes tres dones ja van ser 'reis mags', però aleshores es van posar barba i van sortir caracteritzades com a homes.

També a les comarques de Lleida, en aquest cas al municipi d'Albesa, desfilaran tres reines magues al costat de tres reis mags, una iniciatvia que va sorgir dels joves del poble.