Les bases d'EH Bildu avalen l'abstenció a la investidura de Sánchez amb un 81%

Les bases d'EH Bildu han avalat l'abstenció a la investidura de Pedro Sánchez amb un suport del 81,4%. La participació en la consulta ha estat del 40,1% amb 5.441 vots, dels quals un 13,9% han estat negatius i un 4,6% en blanc.

Així doncs, la militància del partit de l'esquerra independentista basca ha donat suport a la proposta de la direcció i els seus cinc diputats al Congrés facilitaran la investidura del candidat socialista, segons ha informat EH Bildu en un comunicat. La direcció d'EH Bildu va considerar que deixar pas al govern de coalició PSOE-Podem "impedeix l'accés de l'extrema dreta" al govern espanyol i obre una "finestra d'oportunitat" per resoldre "els greus problemes estructurals" de l'Estat.

Segons EH Bildu, aquest govern és "l'última oportunitat" de l'Estat per demostrar per la via dels fets que existeixen les condicions per a una "democratització real". La decisió final d'EH Bildu s'ha conegut després de l'aval del Consell Nacional d'ERC, que també s'abstindrà.