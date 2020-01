Crits de "botiflers" i "traïdors" als consellers d'ERC a la plaça de Sant Jaume

Centenars de persones es congreguen aquest divendres a la plaça Sant Jaume convocats per l'ANC per protestar contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra. A més de crits de suport al president, s'han sentit d'altres en contra d'ERC per facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Alguns han insultat els consellers republicans que entraven a Palau amb apel·latius com "botiflers" o "traïdors". També hi ha proclames a favor de la independència i en contra de la justícia espanyola.