El trànsit a Barcelona cau un 11% el primer dia de la Zona de Baixes Emissions

Ahir, el primer dia de la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions va suposar una caiguda de l'11% del trànsit a l'interior de Barcelona, del 15% als accessos i del 12% a les rondes. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, va fer aquesta «estimació» comparant les dades amb les del 23 de desembre, ja que va considerar que és un dia «semblant». Badia també va explicar que «no es pot descartar» cap nova mesura en la mateixa línia, com la restricció dels vehicles amb etiqueta groga o la implementació d'un peatge urbà. Responent a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que va dir que «ningú ha mort» per la contaminació atmosfèrica, Badia va dir que «negar la realitat i les evidències no soluciona res» i ho va qualificar de «repudiable i censurable».

El desplegament de la Zona de Baixes Emissions a Barcelona el primer dia feiner del 2020 es va fer «amb total normalitat», va explicar el regidor d'Emergència Climàtica, que va indicar que 36 de les 66 càmeres que han de llegir les matrícules ja han començat a funcionar. Per conèixer dades més concloents de la posada en marxa de la mesura va demanar «esperar fins al 8 de gener» perquè el 2 de gener és «un dia molt atípic». En aquesta primera fase, que durarà fins a l'1 d'abril, les multes no es faran efectives, però «els usuaris més reincidents» rebran avisos dels incompliments que facin.



Allau de visites a la pàgina web

Pel que fa als vehicles més contaminants, Badia va exposar que amb dades del 30 de desembre ja s'han registrat 4.286 persones i 5.569 més han decidit desballestar el vehicle a canvi d'obtenir la targeta de transport públic per tres anys. També va explicar que durant la darrera setmana la pàgina web de la ZBE ha rebut la visita de 36.000 usuaris amb 11.000 consultes diàries de les matrícules.

Pel que fa a la retirada del peatge de l'AP-7 i la possibilitat que generi un increment del trànsit a Barcelona, Badia va exposar que estudien desenvolupar «mesures pal·liatives» com «peatges de toxicitat o de congestió» per fer-hi front. No va voler descartar cap possible nova mesura. «Estem de celebració», va destacar el regidor, toa fegint que davant les declaracions de Díaz Ayuso «Barcelona sí que vol donar resposta» a la contaminació atmosfèrica. Va explicar que la mesura «és pionera a l'estat espanyol però no a Europa». Badia va assenyalar que estan acabant d'analitzar les aportacions rebudes durant el procés participatiu per la declaració d'emergència climàtica de Barcelona amb la voluntat de tenir-lo enllestit «a mitjans de gener».

Sobre els cotxes estrangers contaminants, Badia va recordarque les matrícules estrangeres també es llegiran, i que a la frontera els vehicles rebran informació d'aquesta restricció perquè, quan arribin Barcelona, hagin pogut inscriure's per circular amb l'exempció de deu dies.

El regidor va afirmar que a mitjans de gener es finalitzarà el text de la Declaració d'Emergència Climàtica, que el Govern municipal preveia que entrés en vigor l'1 de gener, en el mateix moment que la ZBE: «S'estan redactant les propostes de consens». «Hi haurà una part declarativa perquè hi ha moltes competències que no són d'àmbit municipal», i va apostar per anar més enllà de la ZBE i avançar cap a la descarbonització de l'economia i establir un peatge urbà per reduir l'arribada de vehicles a la capital catalana, entre d'altres.



«Un pas necessari»

Per part seva, la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, Mercè Rius, va considerar que la Zona de Baixes Emissions «és un pas necessari i molt important, però no és un pas suficient». Rius va afirmar que quan acabi la implantació s'haurà de fer una valoració per veure «quin és el pas següent» de les administracions en la lluita contra la contaminació. La directora general de Qualitat Ambiental va destacar que, una vegada consolidada i avaluada la ZBE, es veurà el següent pas per fer, sempre amb consensos entre les administracions impulsores.