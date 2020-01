Satisfacció, complaença i també sorpresa entre els primers usuaris que ja no han pagat peatges a l'AP-7

Els primers usuaris que aquest dimecres han trobat les barreres dels peatges aixecades a l'AP-7 i han pogut circular pel tram sud sense pagar aplaudien la decisió. "Ja paguem prou impostos i fa anys que les carreteres haurien de ser de franc", diu l'Antonio, des de l'àrea de servei del Baix Ebre, a l'Aldea. "És un fet històric i bastant agradable que imagino que serà un gran pas per a la gent i per a l'economia", afegeix en Javier, de València. Alguns s'han assabentat al mateix peatge que per primera vegada en dècades l'AP-7 té un tram alliberat, com l'Antonio i la Núria, que tornaven a Barcelona després de passar el Cap d'Any a Alfara de Carles (Baix Ebre).

L'AP-7 és gratuïta des de poc abans de la mitjanit d'aquest dimarts entre Alacant i Salou (Tarragonès). Els primers usuaris de la via ho han viscut amb satisfacció i convençuts que aquest és un moment "històric" per al territori que esperen que s'estengui arreu de l'estat espanyol. "S'hauria de fer a tota Espanya, que d'autopistes de pagament n'hi ha tot arreu", ha reclamat l'Antonio mentre la seva dona repetia l'expressió del dia, darrere seu. "Ja era hora!", s'ha exclamat la parella.

Altres usuaris com en Carlos, d'Estivella (València), reconeixen que s'han acabat els tripijocs per evitar, "fins que no hi havia més remei", els peatges quan viatgen a Andorra, com fan cada any per aquestes dates. "Ara no caldrà. Era un desastre perquè hi havia molts peatges i sempre estaves parant i pagant. De fet, a mesura que vas pujant n'hi ha més", ha recordat.

Cartells que anunciaven als conductors que no havien d'aturar-se al peatge de l'Aldea | ACN

Els conductors han explicat que arribar al peatge i passar de llarg sense aturar-se és una sensació "molt còmoda". "A sobre pots fer més via, no has d'esperar ni fer cues", insisteixen en Carlos i els seus companys. "Està molt bé i és una sensació estupenda no haver de pagar", afegia l'Antonio de Manresa. "A la zona on vivim nosaltres hi ha una autopista per anar a Barcelona que potser és la més cara de Catalunya i sempre estem pagant. Espero que això es faci a tot arreu. Ha estat una bona idea", ha remarcat.

Les sospites que el trànsit incrementarà a l'AP-7 no entela la bona notícia. "Encara que hi hagi més vehicles serà positiu perquè és l'única via ràpida per pujar a Catalunya. A València no la tocàvem perquè tenim una alternativa –l'autovia A-7- que arriba per dalt fins a Castelló. Llavors l'hem d'agafar –l'AP-7- sí o sí", ha explicat en Carlos. "L'uso molt perquè viatjo molt a Barcelona i l'estalvi serà substancial. Tindrà els seus pros i els seus contres però la gent ho agrairà", ha afegit en Javier.

També a alguns els ha agafat per sorpresa, com a l'Antoni i la Núria, de Barcelona però residents a Gal·les, que tornaven de passar el Ca d'Any al Baix Ebre. "Que sigui gratis ha estat una grata sorpresa i m'he alegrat. Tot el que no sigui pagar... Feia temps que no la utilitzàvem perquè vivim al Regne Unit però acostumava a ser usuari de l'AP-7, sempre s'ha pagat i m'ha sobtat. El primer que he pensat era que els treballadors feien festa", ha explicat l'Antonio. "Sempre he pensat que una cosa era pagar per mantenir l'autopista però estava en contra que fos tan cara", ha criticat.