Neix «Prou Correbous» per lluitar contra el maltractament animal a les festes

La temporada taurina va acabar el passat mes de desembre a Catalunya i el proper 15 de gener es farà la presentació oficial de la plataforma "Prou Correbous", que neix de la unió de 9 entitats de protecció dels animals per fer un front comú per lluitar per la fi dels actes taurins a Catalunya. Aquesta iniciativa ha vingut motivada després de que un bou saltés la barrera durant els correbous de Vidreres el passat 1 de setembre de 2019, causant 19 ferits abans de ser abatut a trets per la policia.

A més de la presentació de la plataforma, s'explicaran els resultats d'una enquesta encarregada a Institut Opinòmetre, realitzada entre l' 11 i el 20 de novembre de 2019, a 600 persones majors de 18 anys representatives de la població resident a Catalunya. Els resultats han estat qualificats per Prou Correbous com a "extraordinaris" i "decisius" per abordar la fi d`aquests actes taurins que provoquen el rebuig d'una "amplíssima majoria de la societat catalana". Des de Prou Correbous asseguren que el rebuig als correbous i l'opinió favorable a prohibir-los ha augmentat, després de comparar els resultats amb una enquesta similar que es va fer el 2012.

Les entitats que formen el grup coordinador de la plataforma són ADDA, una de les entitats de protecció animal més antigues de Catalunya, fundada al 1976; FAADA i Libera!, entitats que van liderar la plataforma "Prou!", que al 2010 va aconseguir acabar amb les curses de braus a Catalunya; AnimaNaturalis, entitat que durant els últims anys ha centrat una bona part dels seus esforços a documentar i denunciar els correbous de Terres de l'Ebre; Fundació Fauna, entitat gironina que va liderar la fi de les curses de braus i dels correbous a Olot; Fundación Franz Weber, amb representació internacional i presència a Catalunya amb diferents projectes de protecció animal i ambiental; Lex Ànima, entitat gironina que lluita contra el maltractament i defensa professionalment els drets dels animals i que també va interposar denúncia contra els correbous de Vidreres; AVDA, agrupació de Vidreres per la defensa animal i ambiental, constituïda al setembre com a reacció als incidents als correbous del municipi; i Tots Som Poble, associació de veïns i veïnes d'Amposta que es va constituir el passat estiu per visibilitzar un sector de la societat que rebutja el maltractament animal i el "segrest de les festes" per part de les penyes taurines.

A la presentació es comptarà, a més, amb la presència de representants d´entitats europees que estan donant suport a la plataforma, com PETA, CAS INTERNATIONAL o la Human Society International.