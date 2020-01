Un conductor begut atropella mortalment una dona de 82 anys a Barcelona

Una dona de 82 anys ha mort aquest dijous després de ser atropellada dimecres a la tarda per un turisme a l'altura del número 458 de l'avinguda Meridiana, al districte de Sant Andreu de Barcelona. La Guàrdia Urbana va practicar la prova d'alcoholèmia i de drogues al conductor del vehicle, que va donar positiu en alcohol. Se l'investiga per homicidi. Aquesta és la primera víctima mortal per accident de trànsit de l'any a la ciutat. La Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident.