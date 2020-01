Busquen un professor d'anglès desaparegut dissabte al Bages

Els Mossos d'Esquadra busquen un veí de Sant Salvador de Guardiola que va desaparèixer dissabte al matí. La investigació de la policia situa l'home, Carlos Torné Prat, fora de Manresa, i és que un conductor de bus recorda haver-lo deixat a Manresa el mateix dia de la seva desaparició. Torné, que és professor d'anglès, va discutir amb familiars el mateix dissabte i des de llavors la família en va perdre el rastre. Ahir, diumenge, van denunciar la seva desaparició a la policia i va començar un operatiu de recerca amb la participació dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i els Bombers.

Des de diumenge, se l'ha estat buscant per les zones que més freqüentava i en àrees boscoses del municipi amb la unitat canina dels Bombers. La recerca s'ha cancel·lat aquest dilluns a la tarda, quan han sabut que Torné segurament es troba fora del poble bagenc. Segons informació facilitada pels Bombers, aquest veí de Sant Salvador de Guardiola no està malalt, no pren substàncies estupefaents ni medicaments. Torné té 49 anys, pesa 80 quilos i fa 1,71 d'alçada. Policia i Bombers estan a l'espera d'una valoració del cas per decidir a on focalitzen la recerca.