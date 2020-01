Borràs alerta que les conseqüències de l'acord ERC-PSOE podrien portar a un avançament electoral a Catalunya

Quim Torra, i la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Laura Borràs.

Quim Torra, i la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Laura Borràs. acn

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha alertat que les conseqüències de l'acord ERC-PSOE podrien condicionar un avançament de les eleccions a Catalunya. "El que seria estrany és que hi hagi un soci que vol donar estabilitat al govern espanyol i, en canvi, vulgui generar inestabilitat al si del govern català", ha afegit en una entrevista a Rac 1. Borràs ha assegurat, en una altra entrevista a RNE, que el president de la Generalitat, Quim Torra, participarà a la taula de negociació entre governs en funció dels "termes" del pacte entre republicans i socialistes. Segons Borràs, no es pot anar a una "cita a cegues" ni a "cronificar el conflicte". Torra es reuneix amb el vicepresident, Pere Aragonès, a primera hora del matí d'avui dijous al Palau de la Generalitat per conèixer els detalls de l'acord.