Vídeo: Puigdemont celebra el cap d'any cantant "porteu-me a casa, al lloc on pertanyo"

Carles Puigdemont va compartir al seu compte d'Instagram un vídeo la nit de Cap d'Any. Se'l pot veure cantant amb la guitarra la cançó de John Denver "Take Me Home, Country Roads". En un moment de la tornada, la lletra diu "take me home, to the place I belong" (porteu-me a casa, al lloc on pertanyo).



Acompanyant el vídeo, Puigdemont adjunta on text on afirma que "acabem l'any en una cruïlla. Demà seguirem el viatge, un difícil camí cap a la llibertat i de retorn a la nostra estimada terra. Avui però, és un petit parèntesi de calma i retrobament, de mirar enrere per mesurar els passos fets, i de desitjar-nos, de desitjar-vos, un nou any de salut, llibertat i República"