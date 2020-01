El premi Extra de Nadal de l'Once reparteix vuit milions d'euros a Catalunya

ONCE

Un cupó amb el número premiat. ONCE

El primer premi de l'Extra de Nadal de l'Once ha deixat aquest dimecres vuit milions d'euros a Catalunya, repartits a parts iguals entre Barcelona i el Prat (Baix Llobregat). A Barcelona ha estat una venedora sordcega qui des del seu quiosc del CAP de Maragall ha repartit 4 milions d'euros pel número 07911, que casualment acaba en onze. "Estic molt contenta i emocionada per haver donat un premi tan gran, que a més a més ha estat molt repartit al barri", ha dit a través d'un comunicat Marina de Julián, que ha venut 10 cupons premiats amb 400.000 euros cadascun. Els mateixos que ha venut David Higuera al Prat de Llobregat, en el centre on ven els productes de joc responsable de l'Once des de 2010. El sorteig d'aquest dimecres ha repartit 23 milions d'euros a tot l'Estat, 8 dels quals a Catalunya. Durant el 2019, els premis de l'organització han deixat més de 80 milions d'euros a Catalunya.