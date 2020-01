La Grossa de Cap d'Any, el 26.845, toca a Terrassa i Santa Susanna

Resum dels números premiats de LA GROSSA DE CAP D'ANY 2019 pic.twitter.com/fBZo8lenot — La Grossa (@lagrossacat) December 31, 2019

12.44 h

El 1r premi: 26.845

12.38 h

El 2n premi: 22.418

12.34 h

El 3r premi: 85.572

12.28 h

El segon 4t premi: 78.483

12.26 h

El primer 4t premi: 54.265

12.18 h

El tercer 5è premi: 71.026

12.15 h

El segon 5è premi: 82.536

12.12 h

El primer 5è premi: 62.143

12.00 h

Agilitat en el cobrament

La Grossa de Cap d'Any del 2019 ha estat el 26845. Quinze bitllets s'han venut en un Esclat de Terrassa (Vallès Occidental), catorze més al Carrefour de Santa Susanna (Maresme) i dos més a Barcelona (Barcelonès). També s'ha venut una butlleta des d'una papereria de Salt, una més des de Palafolls i un darrer bitllet s'ha distribuït des de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). El primer premi del sorteig està dotat amb 200.000 euros per cada bitllet, el que suposa 20.000 euros per cada euro jugat. L'extracció de la Grossa ha estat l'última del sorteig.El segon premi de la Grossa de Cap d'Any, el 22418, s'ha venut a Montblanc (Conca de Barberà), Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) i Barcelona. El segon premi d'aquesta rifa està dotat amb 65.000 euros per cada bitllet, que suposa 6.500 euros per cada euro jugat. El sorteig de la Grossa de Cap d'Any, que s'està realitzant aquest dimarts, reparteix tres cinquens premis, dos quarts, un tercer, un segon i un primer.El tercer premi de la Grossa de Cap d'Any, el 85572, s'ha distribuït en establiments d'Olot (Garrotxa), Campdevànol (Ripollès) i Arenys de Mar (Maresme). Les persones que tinguin una butlleta amb aquest número cobraran 30.000 euros, 3.000 euros per cada euro jugat.El segon quart premi de la Grossa de Cap d'Any, el 78483, s'ha venut a Badalona. El quart premi està dotat amb 10.000 euros per bitllet, que suposa 1.000 euros per cada euro jugat. El sorteig de la Grossa de Cap d'Any, que s'està realitzant aquest dimarts, reparteix tres cinquens premis, dos quarts, un tercer, un segon i un primer.El 54265 ha estat el primer quart premi de la Grossa de Cap d'any i s'ha distribuït en punts de venda de Barcelona (Barcelonès), Sarrià de Ter (Gironès), Roda de Berà (Tarragonès) i Cabrera de Mar (Maresme). Està dotat amb 10.000 euros per bitllet, el que suposa 1.000 euros per cada euro jugat. Aquest és el primer dels dos quarts premis que es repartiran durant el sorteig.El tercer cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, el 71026, s'ha distribuït a Lleida, Palafrugell i per internet. Aquest premi està dotat amb 5.000 euros per bitllet, 500 euros per euro jugat. Els números anteriors i posteriors al premiat s'emporten 150 euros. Aquesta és la tercera de les vuit extraccions del sorteig d'enguany, que repartirà tres cinquens, dos quarts, un tercer, un segon i un primer.El segon cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, el 82536, s'ha distribuït a Barcelona, Gavà i Sabadell. Aquest premi està dotat amb 5.000 euros per bitllet, cosa que suposa 500 euros per euro jugat. És la segona de les vuit extraccions del sorteig d'aquest any, que repartirà tres cinquens premis, dos quarts, un tercer, un segon i un primer.Un cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any, el 62143, s'ha venut a Montcada i Reixac, Terrassa (Vallès Occidental) i Barcelona (Barcelonès). Aquest premi està dotat amb 5.000 euros per bitllet, cosa que suposa 500 euros per euro jugat. És la primera de les vuit extraccions del sorteig d'aquest any, que repartirà tres cinquens premis, dos quarts, un tercer, un segon i un primer.Comença el sorteig de la Grossa de Cap d'Any.Loteries de Catalunya ha implementat el mateix sistema de cobrament de butlletes premiades que va estrenar l'any passat, per agilitzar el pagament als premiats. Així, totes aquelles persones que obtinguin un premi de fins a 1.000 euros podran demanar a qualsevol punt de venda autoritzat una transferència directa al seu compte bancari, que s'haurà de fer efectiva en un termini de 48 hores.També, en els establiments de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya, que habitualment són estancs llibreries, quioscos o bars, es podran cobrar premis en metàl·lic de fins a 120 euros. Les oficines de CaixaBank podran pagar premis a partir dels 50 euros.En el cas dels bitllets guanyadors adquirits per Internet, els premis es rebran directament al moneder del compte del jugador en el web i, en cas que l'import sigui superior als 600 euros, directament al compte bancari que es va facilitar en el moment del registre al web de Loteries de Catalunya.Així mateix, els premis de qualsevol import es podran cobrar fins al dia 30 de març de 2020 a la seu de Loteries de Catalunya, situada al número 639 de la Gran Via de Barcelona. Per fer efectiu el cobrament, s'haurà de presentar el bitllet original de La Grossa de Cap d'Any.