Ábalos: "Necessitem recompondre Catalunya i la població hi ha de poder participar"

El ministre de Foment en funcions i secretari d'Organització de PSOE, José Luis Ábalos, ha manifestat aquest dimarts que l'acord amb ERC tracta d'obrir "un nou temps" que superi "els conflictes enquistats "i és evident que es necessita recompondre la comunitat de Catalunya i per això la població hi ha de "poder participar".

En la seva visita a l'AP-7, en concret l'àrea de peatge de Sagunt, el dia que finalitza la concessió, Ábalos ha afirmat que es tracta d'obrir un procés de diàleg que pugui concitar "el major suport possible" també dins de Catalunya , al marge d'altres mesures plantejades pel conjunt de l'Estat dins dels acords perquè la investidura tiri endavant.

És evident, ha dit a preguntes dels periodistes, que cal recompondre la comunitat de Catalunya i superar el conflicte, i per això cal que la població hi pugui participar.

"Hem de veure com podem fer-ho, en quin moment i sobre quins acords perquè estem parlant sempre d'acords que vagin en la línia d'anar superant el conflicte per la via del diàleg", ha assegurat el dirigent socialista.

Ha acusat la dreta d'"un cinisme terrible" per seguir mantenint el bloqueig a la investidura, i ha indicat que només tenen "un propòsit", que no hi hagi govern a Espanya i que s'estableixi el caos institucional, ja que tenien altres vies, saben "quins són els passos" però "no han volgut".

El procés amb ERC de no impedir la investidura és "més complicat" que amb qualsevol altre partit donat l'escenari de tensió de què es parteix, i modificar aquestes "circumstàncies ambientals" porta temps, ha indicat.

Ábalos ha destacat que Espanya no es pot permetre continuar en una situació de provisionalitat de govern que dura ja 10 mesos sense poder afrontar decisions i sense poder emprendre "urgències de la població", i per això es necessita un govern "com més aviat millor".

El ministre en funcions ha defensat que continuen amb l'esperit de diàleg i negociació política derivat de la Constitució pel que fa a el model de descentralització de l'Estat, davant d'altres que "'shi neguen", ja que el pacte constitucional és "un pacte d'integració, obert i de desenvolupament "i això és el que significa és adequar les estructures de l'Estat a l'esperit constitucional, ha exposat en ser preguntat per aquesta qüestió.