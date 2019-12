Torra apel·la a evitar "trampes" i veu l'autodeterminació com l'única solució

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha subratllat aquest dilluns que "no hi ha cap solució real per a Catalunya que no impliqui reconèixer el dret a l'autodeterminació" i ha alertat: "No podem tornar a caure en el parany d'enganyar-nos a nosaltres mateixos".

Torra ha pronunciat aquest dilluns el tradicional missatge institucional de cap d'any del president de la Generalitat, en un moment clau per la possible investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que podria facilitar amb la seva abstenció ERC, que forma part del Govern de la Generalitat.

En aquest context, el president català ha alertat que "sense un compromís per donar la paraula a la ciutadania sobre el futur polític de Catalunya, no hi ha diàleg honest, sinó només una voluntat de tapar forats amb pedaços caducats".

Torra ha recalcat que diàleg vol dir també "bilateralitat i respecte pels subjectes polítics amb drets i deures", i ha emfatitzat: "No hi ha cap solució real per a Catalunya que no impliqui reconèixer el dret d'autodeterminació i el seu exercici".

En aquest punt, el president de la Generalitat ha llançat una advertència a l'independentisme: "No podem tornar a caure en el parany d'enganyar-nos a nosaltres mateixos".

En el discurs, Torra també s'ha referit a la possibilitat que, a resultes de la seva condemna encara no ferma delTribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Junta Electoral Central demani aplicar ja la seva suspensió com a diputat de Parlament, cosa que de facto li impediria seguir en el càrrec de president.

Torra ha advertit que "l'Estat espanyol ha de saber que els presidents els nomena i els cessa el Parlament", per això ha reblat: "No permetré ni acceptaré que un tribunal, i encara menys una junta política, suplanti la sobirania de els catalans ".

De cara a l'any 2020, el cap de govern català ha apel·lat a "reprendre el rumb i recuperar la iniciativa per traçar un horitzó il·lusionant per a tothom", per això ha instat a recuperar "el sentit de la unitat" de l'independentisme que va permetre organitzar el referèndum unilateral de l'1 d'octubre de 2017.

Torra ha remarcat que Catalunya que no té "un problema de convivència ni de banderes", sinó de "drets, de benestar, de progrés i de justícia", assumptes que ha indicat que s'han de resoldre "pensant en les generacions futures i no en les properes eleccions ".

Per al president català, Catalunya que deixa enrere un 2019 "ple de dificultats" i "d'injustícies" que han "indignat", i d'una "permanent judicialització" de la política catalana, en el marc d'una "democràcia segrestada".

Ha recordat el "judici de la vergonya" de l'Tribunal Suprem contra els líders del "Procés" i ha denunciat que, actualment, l'Estat està "infringint" la decisió de Tribunal de Justícia de la Unió Europea que reconeix a el líder d'ERC pres, Oriol Junqueras, la condició d'eurodiputat i la seva immunitat.

En aquest punt, ha reiterat la seva petició que el líder d'ERC sigui posat en llibertat "immediatament" i que es "declari la nul·litat" del judici del procés.

Per Torra, el 2019 ha servit per "constatar, una vegada més, que només la llibertat i la sobirania completa ens permetrà aconseguir una societat justa i plena d'oportunitats per a tots".

Malgrat tot el que ha passat en aquest any que acaba, ha afirmat que els catalans tenen "l'obligació de l'esperança" i "el deure d'encarar l'any vinent, el 2020, amb tota la força possible per superar les traves que es presentin" .