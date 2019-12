Sánchez se sotmetrà a la investidura entre el 4 i el 7 de gener

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha comunicat als grups parlamentaris que el ple d'investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, tindrà lloc entre el dissabte 4 de gener i el dimarts 7 de gener. El ple començarà dissabte previsiblement a les 12 del migdia amb la intervenció del candidat sense límit de temps i continuarà a la tarda amb les intervencions dels grups de major a menor. Diumenge, vigília dels Reis Mags, seguirà amb les intervencions dels grups amb menys representants i es produirà una primera votació on Sánchez no obtindrà la majoria absoluta que necessita. El ple es reprendrà dimarts 7 de gener previsiblement a les nou del matí amb un nou debat en format reduït que culminarà amb una nova votació on el president en funcions només necessitarà la majoria simple que li atorguen els acords assolits per a ser investit.

Batet farà la convocatòria formal d'aquest ple el pròxim dia 2 de gener i serà en aquell moment en què es coneixerà exactament les hores d'inici de cada jornada de debat. Sánchez hi arriba amb un programa de govern de coalició signat amb Podem i amb acords d'investidura segellats també amb el PNB i ERC, que ha de ratificar la seva abstenció al Consell Nacional que tindrà lloc el dia 2 de gener.

El president espanyol en funcions compta també amb el suport dels diputats de Més País, Compromís, BNG, PRC i Teruel Existe, i espera assolir també els dels dos diputats de Nueva Canarias i Coalición Canaria. En total Sánchez espera rebre el suport de 169 diputats, fet que sumat a l'abstenció dels 13 diputats d'ERC (i els 5 de Bildu), li permet superar la investidura en segona volta, on només necessita majoria simple.