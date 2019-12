'Omplim Estrasburg' convoca un «acte de suport» a Puigdemont i Comín

'Omplim Estrasburg', la plataforma que va promoure una mobilització independentista al juliol, ha convocat finalment un acte de suport a Carles Puigdemont i Toni Comín coincidint amb el primer ple a l'Eurocambra. A més d'acompanyar-los, també reclamen a la UE obligui l'Estat espanyol a complir la sentència del TJUE, pel que fa a la condició d'eurodiputat d'Oriol Junqueras. Després que el Consell per la República (CpR) descartés convocar cap acte perquè consideren que "ara és davant les institucions espanyoles on cal reclamar justícia", i que 'Omplim Estrasburg' desistís de fer una nova mobilització "per problemes aliens", els promotors s'han decidit a reprendre la manifestació "per les demandes de persones i entitats". Segons un comunicat dels organitzadors, l'acte convocat començarà a la una del migdia a l'esplanada de l'Eurocambra i acabarà a les tres de la tarda. Es llegirà el manifest i recolliran signatures per a presentar una petició formal al Parlament Europeu. El col·lectiu espera que Puigdemont, Comín i també l'eurodiputada d'ERC Diana Riba hi assisteixin.

La plataforma demana que Espanya "no posi obstacles" perquè Comín i Puigdemont prenguin possessió del càrrec. També exigeix a les instàncies europees que obliguin l'Estat espanyol a complir la sentència del TJUE i garanteixi el dret de representació política de tots els catalans i que el Parlament Europeu reconegui el dret a l'autodeterminació i que "obligui" Espanya a fer-lo efectiu com a solució al conflicte entre Catalunya i Espanya.

Aquest col·lectiu considera que la sentència del TJUE "obre una escletxa en el silenci" de la UE i indiquen que, si cal, adreçaran a l'Eurocambra la petició formal d'obligar a Espanya a "posar fi a la greu violació dels drets de representació" i "el reconeixement de l'autodeterminació".