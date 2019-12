La CUP no garanteix donar suport a Torra al Parlament

La diputada de la CUP al Congrés Mireia Vehí va afirmar ahir que no pot respondre si el seu partit votarà a favor o en contra de ratificar Quim Torra com a president de la Generalitat al Parlament, tal com ell mateix ha proposat, perquè veu el Govern «esgotat».

En una entrevista a Europa Press , Vehí va deixar clar que s'oposen al fet que un jutge «decideixi qui és el president de la Generalitat en aquest país a través d'una sentència judicial que va en contra de la defensa de la llibertat d'expressió»». No obstant això, no comparteixen la decisió de Torra, que va veure «necessari» demanar que el Parlament el ratifiqués en el càrrec i va instar els grups independentistes a impulsar una votació en resposta a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC), que el va condemnar a inhabilitació, tot i que encara no és ferma.

«Malgrat que tenim una defensa acèrrima al president Torra davant la repressió política que està patint, el gest que se'l ratifiqui al Parlament és un gest que té més a veure amb el seu lideratge dins del partit i dins del Govern, que amb la defensa dels drets col·lectius», va advertir Vehí. També va remarcar que la CUP» no entra en jocs de contrapesos de poder». Així doncs, assegura que no analitzaran la situació fins que hagin de votar la iniciativa parlamentària, «que encara no està definida».



Noves eleccions

Vehí també va explicar que la seva formació vol «filar molt prim en si unes eleccions ara mateix afavoreixen l'Estat o no; o donen la possibilitat que es renovi el lideratge institucional», però va reiterar que no veuen més marge per a l'actual executiu. «Nosaltres creiem que aquest Govern no està fent el que ha de fer, que és defensar la seva gent, garantir drets i fer feina internacional perquè aquí es resolguin els drets col·lectius», va afirmar.

La diputada també va descartar que la CUP participés en una «estratègia de partit», com considera que seria que JxCat proposés un nom del seu partit per substituir Torra en cas de sentència ferma. Ara bé, sí que avalaria una figura que sorgís de manera conjunta entre els partits independentistes i els d'esquerres.

Sobre si veu continuïtat a la legislatura amb les friccions dels socis de Govern JxCat i ERC, Vehí va advertir que «s'està dibuixant una nova majoria política que té forma de tripartit i incorpora els comuns, que és el mateix que s'està dibuixant a Madrid i a Barcelona, amb el PSC per mig».

La diputada va declarar que no sabia «si un Govern en què tothom s'estigui barallant és viable». El que sí que va assegurar és que «s'estan dibuixant unes majories que estan treballant per a una fi de cicle que aposti per la governabilitat i que aposti perquè en aquest país hi hagi pau i tranquil·litat, sense el conflicte català resolt».



Uns comptes complicats

Com a prova d'això, la diputada cupaire assenyala l'acord que s'està gestant per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat 2020 entre el Govern i els comuns, la recaptació impositiva dels quals «no s'ha modificat de manera estructural». «Ara mateix és difícil que la CUP els hi doni suport», i va recordar que ells van avalar els comptes el 2017 a canvi d'un referèndum que «havia d'obrir un escenari de millora».