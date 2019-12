46 controls d'alcoholèmia a les carreteres la nit de Cap d'Any

Els Mossos d'Esquadra duran a terme durant la nit de Cap d'Any un total de 46 controls i macrocontrols a les principals carreteres catalanes, on es desplegaran més de 200 agents. Així ho va explicar ahir el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, durant la roda de premsa del dispositiu de seguretat. En aquest context, Buch va explicar que durant les darreres nits de Cap d'Any s'ha obtingut entre un 6% i un 8% de lectures positives d'alcohol i drogues. El conseller va demanar prudència als conductors i va remarcar que «l'única taxa d'alcoholèmia segura és 0,0%», tant per a la seguretat del mateix conductor com per a la resta.



Balanç previ

El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Juli Gendrau, va afirmar que el desplegament d'aquest any és similar al d'altres, i va recordar que les policies locals duen a terme també altres controls als municipis. Buch també va fer balanç del període entre el 12 i el 22 de desembre, època de sopars d'empresa nadalencs, i va explicar que els Mossos han dut a terme un total de 7.083 lectures d'alcoholèmia, de les quals un total de 365 van donar positiu.

D'aquestes 365, 274 van ser denunciades per via administrativa (3,8% del total) i 91 per via penal (1,2%), en superar la taxa d'alcohol de 0,6 mil·ligrams per litre, cosa que suposa un increment, respectivament, del 0,7% i el 0,3% en comparació amb l'any passat.

Durant aquests controls, els Mossos també han dut a terme 303 proves d'estupefaents, de les quals 196 han estat positives, un 64,7%, una xifra «elevada» segons el conseller, tot i un descens de 8 punts en comparació amb l'any passat. Buch va rec0rdar que una de cada dues víctimes mortals del 2018 a les carreteres catalanes havia consumit algun tipus de substància, alcohol, droga i/o psicofàrmac. Per altra banda, Gendrau va explicar que durant l'any 2019 hi ha hagut 170 morts a les carreteres catalanes, un 12% menys respecte als 193 de l'any passat.



Més seguretat a Barcelona

La Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra també reforçaran la presència a Barcelona durant la nit de Cap d'Any. En concret, ho faran a l'avinguda de la Reina Maria Cristina, on tindrà lloc un esdeveniment a càrrec de Group F, des de les 23.48 hores a les 00.12 hores. En aquesta zona es col·locaran també elements de protecció amb l'objectiu de reforçar les tasques de vigilància i seguretat dels cossos policials.

En paral·lel, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) garantirà un servei de 43 hores ininterrompudes.