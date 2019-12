Els CDR han convocat una protesta aquest dilluns al matí davant la seu d'ERC, al carrer Calàbria de Barcelona, contra un possible acord per facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Una vintena de persones es manifesten davant la porta de l'edifici per defensar que els seus vots "no són un xec en blanc". "Estem compromeses a 'Ni un pas enrere' i a mobilització permanent", expliquen en la convocatòria, feta pública a les xarxes.