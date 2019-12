La iniciativa legislativa del Govern segueix estancada: només tres lleis aprovades

El Parlament ha tancat el 2019 amb 10 lleis aprovades, tres de les quals han estat impulsades pel Govern i la resta, pels grups. Entre les proposicions de llei a què la cambra catalana ha donat llum verda hi ha la creació de l'Agència de Salut Pública, la modificació de la llei del canvi climàtic per gravar els vehicles més contaminants amb un nou impost, la llei d'espais agraris o la de ports i de transport en aigües marítimes i continentals.

Durant aquest any, el Parlament ha validat 15 decrets llei del Govern, entre els quals la creació de 750 places del cos dels Mossos d'Esquadra i de 250 places del cos de Bombers de la Generalitat, o el decret que fixava 15 minuts de precontractació per als VTC en ple conflicte al sector del taxi. D'altra banda, la cambra catalana ha aprovat més de cent mocions i més de 450 resolucions durant aquests 12 mesos, transcurs de temps en què s'han celebrat 23 plens. El Parlament ha aprovat la llei de creació de l'Agència de Salut Pública, la primera presentada per l'executiu de Torra que va prosperar i que ha permès recuperar l'organisme sanitari suprimit en el mandat d'Artur Mas a la Generalitat.

També a instàncies del Govern, el Parlament ha modificat la llei del canvi climàtic per gravar els vehicles més contaminants amb un nou impost que afectarà cotxes i furgonetes el 2020 i motocicletes el 2021.Un altre text impulsat pel Govern i aprovat pel Parlament ha estat el projecte de modificació del llibre quart del Codi Civil de Catalunya per garantir la «no discriminació» de les persones amb discapacitat sensorial perquè tinguin igualtat de condicions quan facin un testament.



Joves extutelats

El Parlament ha aprovat, proposada per CatECP, una modificació de la llei de prestacions socials de caràcter econòmic perquè els joves extutelats cobrin una prestació fins als 23 anys si segueixen programes d'inserció, quan ara la norma establia els 21 anys com a límit. A principis d'any, el Parlament va aprovar la Llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, en resposta a una moció que el mateix Consell va aprovar el 2019 i que instava la seva supressió i partia de tres proposicions de llei, presentades per JxCat i ERC, Ciutadans i el PSC-Units.

Segons va informar el 3/24, aquesta legislatura queda molt lluny de les més fructíferes. Si mirem enrere, el rècord de lleis aprovades el té el govern Pujol en la legislatura 1999-2003, amb 107, de les quals 81 eren a proposta del govern. El tripartit de Montilla ocupa el segon lloc, amb 97 lleis en el període 2006-2010.