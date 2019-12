Surten en llibertat dos dels CDRs detinguts per terrorisme

Ferran Jolis i Alexis Codina, dos dels CDRs detinguts el 23 de setembre passat en el marc de l'operació Judes, van sortir ahir de la presó de Soto del Real poc abans de les nou de la nit. L'Audiència Nacional va acordar dijous la llibertat sota fiança de 5.000 euros per a Jolis i, segons consta a la resolució judicial, s'ha valorat que no ha tingut «contacte material amb explosius». Per això li ha modificat la situació de presó incondicional, que ha pogut eludir pagant una fiança. Jolis haurà de comparèixer setmanalment als jutjats i té prohibit sortir de l'Estat sense autorització judicial. A Codina se li va imposar una fiança de 10.000 euros ja que encara que no tenia explosius al seu domicili sí que s'hi van trobar «substàncies precursores». El sumari del cas situa Codina com un dels membres del «nucli productor» d'explosius. Codina haurà de presentar-se setmanalment davant del jutjat o la comissaria dels Mossos més pròxima al seu domicili. Ja es van alliberar tres CDRs la setmana passada –Xavier Duch, Eduard Garzón i Txevi Buïgas– i queden a la presó Jordi Ros i Germinal Tomás.