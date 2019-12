Quim Torra demana "pau i llibertat immediata" en la seva visita als polítics presos per Nadal

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat "pau i llibertat immediata" per als presos sobiranistes als quals ha visitat aquest dimarts i que passaran la seva tercera Nadal a la presó, ha recordat.



En un apunt a Twitter, el president català ha explicat que ha visitat a l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell, a la presó de Mas d'Enric (Tarragona), i als exconsellers i líders socials empresonats (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull , Josep Rull, Quim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez) a Lledoners (Barcelona).





He visitat les presons de Mas d'Enric i Lledoners (i aniré a Puig de les Basses properament). La Carme i els #presospolítics passaran el 3r Nadal injustament empresonats. Pau i llibertat immediata per a ells i per a tots els exiliats i represaliats. Una abraçada a les famílies pic.twitter.com/KdYEhYraPV — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) December 24, 2019

"Aniré apròximament", ha anunciat, per visitar a l'exconsellera, que compleix condemna en aquest centre penitenciari.L'objectiu de la visita dea aquestes presons era felicitar el Nadal als diversos líders independentistes que compleixen condemna per sedició.Encara queno ha fet declaracions a la premsa, entre els temes que molt probablement han estat tractats durant aquestes trobades figuren la recent sentència de Tribunal de Justícia de la UE, la reclassificació carcerària, i les negociacions sobre la investidura de(PSOE).La d'avui ha estat la primera visita del presidentals presos des que ell mateix ha estat condemnat a un any i mig d'inhabilitació per desobediència.