Vilanova de Sixena exigeix embargar els béns a Vila i Puig per no pagar la fiança

L'Ajuntament de Vilanova de Sixena va reclamar embargar els béns dels exconsellers de Cultura, Santi Vila i Lluís Puig, perquè no han pagat la fiança ordenada pel jutge. Concretament de 216.000 euros a Vila i de 88.000 euros a Puig per «garantir» les «possibles responsabilitats» que se'ls puguin imposar. Els exconsellers van recórrer la decisió judicial en entendre que era «excessiva, desproporcionada i injustificada».

A més, les seves defenses lamenten que l'import de la fiança s'hagi establert a partir de la multa demanada per l'acusació particular en comptes de la sol·licitada per la fiscalia, molt més baixa.

El jutjat d'instrucció número 3 d'Osca va establir aquestes fiances en la interlocutòria del 5 de desembre en què va decidir obrir judici oral contra els exconsellers de Cultura, Santi Vila i Lluís Puig, acusats d'un delicte de desobediència per no haver lliurat a l'Aragó les 44 peces de Sixena del Museu de Lleida. La fiscalia sol·licita dos anys d'inhabilitació i una multa de 6.138 euros a cadascun per un delicte desobediència mentre que Vilanova de Sixena, a través de l'advocat Jorge Español, sol·licita 11 mesos de presó.