El País de Demà estudia la «viabilitat» d'impulsar un partit nou a Catalunya

El País de Demà estudia la "viabilitat" d'impulsar un partit nou a les pròximes eleccions al Parlament, tal com ha avançat l''Ara' i han confirmat a l'ACN fonts de l'associació. Aquesta entitat del catalanisme pragmàtic i moderat ha creat un grup intern d'unes 15 persones, d'entre 25 i 40 anys, que analitzarà les opcions per fer el salt a la política. El filòsof Adrià Aldomà coordina aquest grup que es va crear la setmana passada. L'associació va enviar dilluns un e-mail als seus 300 membres per exposar la proposta. El País de Demà, que donaria suport a un nou partit que assumeixi les seves tesis, ha constatat que cap formació actual no assumeix tot el seu manifest, després de reunir-se amb ERC, PSC, PDeCAT i Units per Avançar.

Noms vinculats a l'entorn d'El País de Demà -alguns d'ells assistents a la reunió de Poblet- com Antoni Bayona, Marta Pascal, Carles Campuzano, Jordi Xuclà, Marta Pigem, Lluís Recoder o Oriol Homs no formen part d'aquest grup que "analitza la viabilitat" de crear una opció electoral nova. De moment, la quinzena de persones que coordina Aldomà són associats d'El País de Demà, però no en formen part noms més mediàtics i polititzats. De fet, fonts de l'associació asseguren que entre aquest grup de 15 persones només n'hi ha una que hagi tingut responsabilitats polítiques tècniques abans. Entre els impulsors del grup, presentat la passada tardor a Barcelona, hi havia l'advocat figuerenc Oriol Puig Bordas.

La plataforma que encapçalen Antoni Garrell, Aldomà i Bayona, entre d'altres, ha celebrat desenes de reunions els darrers mesos amb partits, sindicats, empreses i patronals arreu del territori. L'associació ha constatat "divergències" amb les prioritats i els accents de les àrees social i econòmica del seu manifest fundacional. Tot i això, fonts d'El País de Demà asseguren que el document ha rebut un "ampli consens", encara que els partits no l'assumeixin íntegre.

Sigui com sigui, l'associació té la intenció de seguir celebrant les reunions que té previstes a partir del gener. El País de Demà no preveu pas dissoldre's, sinó seguir endavant "perquè no es pot perdre el temps", segons sostenen les fonts.