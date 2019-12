El Govern preveu tancar l'acord dels pressupostos amb els comuns al gener

El secretari general del Departament d'Economia de la Generalitat, Albert Castellanos, veu «bastant a prop» l'acord global amb En Comú Podem sobre el pressupost de la Generalitat per al 2020, i es mostra «convençut» que el pacte pot ser una realitat «a mitjans de gener».

El número dos d'aquest departament, que lidera les negociacions sobre el pressupost amb els comuns, ressalta que «no hi ha cap assumpte que suposi a dia d'avui un escull per arribar a un acord final».

Les dues parts van anunciar el passat 16 de desembre un acord en matèria de fiscalitat, i Castellanos precisa que ara «s'està avançant en tots els fronts» en la negociació sobre la despesa.

«En alguns tenim un acord gairebé tancat, en altres potser falten algunes converses», postil·la. «Tot el Govern en el seu conjunt està centrat a aconseguir un acord en pressupostos», subratlla Castellanos, que apunta que els contactes amb aquest grup parlamentari tenen «perspectives positives».

I és que, segons va explicar Castellanos, ambdues parts es van «conjurar» perquè «l'interès màxim sigui disposar de pressupostos (per a Catalunya) sigui quina sigui la conjuntura política».

El número dos del Departament d'Economia detalla que s'està avançant en qüestions com l'etapa educativa dels 0 als 3 anys, és a dir, les escoles bressol, o bé en el «decret de racionalització de l'accés a la salut», que aborda les llistes d'espera.



La part de la despesa

«A la part de la despesa estem bastant a prop, perquè ja fa temps que vam definir les prioritats», remarca Castellanos, que es mostra «convençut» que «en les pròximes setmanes» estaran en condicions de «presentar un acord global». La presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, per la seva banda, va precisar fa uns dies que el Govern destinarà 70 milions a les llars d'infants el 2020.

Pel que fa a la rebaixa del 30% de les taxes universitàries que s'aplicarà el 2020, Castellanos recorda que hi ha una dotació pressupostària ja habilitada per fer-la possible.



Matèria de fiscalitat

L'acord en matèria de fiscalitat segellat pel Govern i els comuns inclou una bateria de mesures fiscals, entre elles apujar l'IRPF a les rendes superiors a 90.000 euros, rebaixar la càrrega fiscal a les rendes de fins a 12.450 euros i reduir bonificacions en l'Impost de Successions, tot això per ingressar 543 milions d'euros més a l'any.

Preguntat per la incomoditat que ha generat la reforma de Successions a JxCat, del soci d'ERC al Govern, assegura que és una cosa que succeeix en qualsevol negociació, en la qual totes les parts cedeixen per posar-se d'acord.



«Més soroll del justificat»

Pel que fa a les reaccions de tot tipus que ha suscitat aquest acord parcial en matèria fiscal, Castellanos opina que «probablement hi ha hagut molt més soroll del justificat» per la bateria de mesures fiscals acordada amb els comuns.

Afirma, en aquesta línia, que des del Govern s'ha buscat en tot moment que aquests retocs fiscals generessin «la mínima distorsió» sobre l'economia catalana, i conclou que els canvis pactats «no tenen un efecte lesiu per a la nostra competitivitat». Per la seva banda, la patronal Foment del Treball considera que els canvis fiscals inclosos en la proposta de llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat són d'entrada «abusius, confiscatoris i poc intel·ligents». «No podem assumir agreujar encara més una política fiscal que perjudica empreses, famílies i ciutadans», va criticar la patronal en un comunicat, en què recorda que ha defensat «en reiterades ocasions» una política fiscal «més competitiva».



Partida per l'audiovisual

Els 16 milions d'euros que el Govern recaptava amb la taxa audiovisual s'inclouran en el pressupost per al 2020. El Tribunal Constitucional va tombar a mitjans del 2017 l'impost que la Generalitat cobrava a les operadores d'Internet, coneguda com el cànon digital, i que servia per finançar el sector audiovisual català. Des de llavors, la partida per finançar projectes de cinema català ja no arriba i el Govern ha decidit recuperar-la amb aquests 16 milions.