Detingut per estafar 32.500 euros a unes 50 persones en plataformes digitals

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres a Barcelona un home de 18 anys com a presumpte autor d'un delicte d'estafa continuada, usurpació d'estat civil i delicte continuat de falsedat documental, que es va fer amb més de 32.500 euros d'unes 50 persones a través de plataformes de venda per internet, va informar la policia catalana aquest dimarts en un comunicat. L'estafador publicava anuncis en pàgines digitals de compravenda oferint telèfons d'alta gamma a preus molt per sota de les tarifes actuals i proposava al comprador pagar per avançat.De vegades enviava un contracte de compravenda amb documentacions personals robades o perdudes; també proposava utilitzar l'enviament contra reemborsament, però expedia paquets buits, i quan el comprador s'adonava que havia estat estafat ja no podia localitzar el venedor.L'home tenia a l'almenys 12 perfils diferents en plataformes digitals, i per gestionar els anuncis feia servir més de 50 terminals, entre telèfons, mòbils, tablets i ordinadors.Va estafar unes 50 persones a tot Espanya, als quals havia robat una mitjana de 650 euros per persona, de manera que l'estafa li va generar més de 32.500 euros entre juny i desembre de 2019.Els Mossos han comptat amb la col·laboració d'una de les plataformes digitals, i durant l'entrada i el registre de el domicili de l'detingut es van intervenir telèfons mòbils, 2.500 euros i documentació personal i bancària que acreditava l'autoria dels fets.