Bonvehí: «Puigdemont és el líder indiscutible de l'independentisme»

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha afirmat que l'expresident Carles Puigdemont s'ha convertit en «el líder indiscutible de l'independentisme», després de la «gran victòria» que representa haver obtingut finalment la credencial com a eurodiputat.

Bonvehí va elogiar la «tenacitat» de Puigdemont després d'haver aconseguit que el Tribunal de Justícia de la UE li reconegui la condició d'eurodiputat, arran de la demanda que també ha guanyat el líder d'ERC, Oriol Junqueras. «Puigdemont s'ha convertit en el líder indiscutible de l'independentisme, sense detriment de la importància també de Junqueras i del Govern legítim a la presó i a l'exili», va afirmar el president del PDeCAT, força integrada en JxCat. Per Bonvehí, Puigdemont és «des de fa temps» un líder «més de país que d'un projecte polític concret», perquè ha traspassat «les fronteres» de JxCat i el PDeCAT i, a més, s'està convertint, va dir, en un «símbol de la democràcia europea». Sobre la possibilitat que l'expresident català sigui candidat de JxCat en unes pròximes eleccions catalanes, Bonvehí ha afirmat que és una cosa que ha de decidir el mateix Puigdemont.

En la seva opinió, és evident que Puigdemont és el «principal actiu» de JxCat i PDeCAT, però té la sensació que no es presentarà com a candidat sense la certesa que «pot exercir efectivament de president de la Generalitat» en cas de guanyar els comicis. Una circumstància que no va passar en la present legislatura, en la qual Puigdemont, després de les eleccions de el 21 de desembre de 2017, no es va desplaçar des de Bèlgica a Catalunya per ser investit, per evitar la seva detenció, i tampoc va ser possible la seva investidura a distància. Bonvehí ha remarcat que, en tot cas, caldrà esperar a saber quina situació jurídica i personal té Puigdemont quan arribi el moment d'unes eleccions catalanes.