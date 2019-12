Els grans tenidors de pisos, obligats a oferir un lloguer social per a famílies vulnerables

El Govern va aprovar ahir un Decret de mesures urgents de l'accés a l'habitatge. L'executiu de Quim Torra ja va aprovar la llei a principis de març, però finalment la va retirar abans de debatre's al ple en no tenir garantida la convalidació. Ara, el departament encapçalat per Damià Calvet ha tornar a presentar el decret, amb un «molt ampli consens» amb les entitats, administracions i grups de l'oposició, com el PSC i comuns.

Una de les principals mesures del decret llei és l'establiment d'un lloguer social obligatori per aquelles persones que acreditin una situació de vulnerabilitat i se'ls acabi el contracte de lloguer o es trobin en processos de desnonaments. Així, els grans tenidors amb inquilins sense contracte de compra ni lloguer estaran obligats a oferir-los un lloguer social en cas que acreditin trobar-se en una situació de vulnerabilitat.

Per fer-ho, la família haurà de disposar d'un informe elaborat pels serveis socials i haver estat en l'habitatge durant un mínim de sis mesos abans de l'entrada en vigor del decret. La durada del contracte serà de set anys, com a resultat del decret d'habitatge aprovat pel Govern espanyol.



Mòdul únic de compra i lloguer

A més, el text permetrà expropiar als grans tenidors els pisos desocupats durant més de dos anys, amb un preu un 50% inferior. Es considerarà grans tenidors els propietaris d'almenys quinze habitatges.

La normativa estableix un mòdul únic de compra i lloguer social per a l'Àrea Metropolitana. D'aquesta manera, un lloguer social a Sant Cugat tindrà el mateix import que un a Ciutat Vella, per exemple. El preu de les rendes inclourà lleugeres variacions percentuals en funció de cada mercat. La Generalitat vol també incentivar el desenvolupament del sòl destinat a promoció pública. Per aquest motiu, obligarà les administracions locals a realitzar un inventari del sòl de titularitat municipal en un any. L'objectiu d'aquesta mesura és fotografiar les potencialitats de cada municipi, segons el Govern, i establir un programa de desenvolupament del sòl en els següents dos anys. Amb aquesta mesura, el Govern calcula que es podria aconseguir sòl per a la construcció de fins a 172.000 habitatges de protecció social. En paral·lel, el decret preveu la instal·lació d'allotjaments temporals per a persones en situació d'emergència en sòls d'equipaments, tant de titularitat pública com privada. Els edificis no disposarien d'una cèdula d'habitabilitat, però permetrien donar resposta a l'emergència d'habitatge, segons el Govern.



Combatre desnonaments

El decret té tres objectius: el primer posa èmfasi en el combat de les situacions d'emergència i desnonaments. El segon pretén crear les condicions necessàries per incrementar el parc d'habitatges de protecció oficial, especialment de lloguer, i el tercer se centra en la moderació del preu de lloguer d'habitatges lliures. En referència als habitatges de protecció oficial, el decret preveu també la implementació d'una qualificació permanent i major transparència.

Per incidir en el preu del lloguer d'habitatges lliures, el Govern preveu implementar ajuts i bonificacions per als arrendadors amb rendes inferiors a l'Índex de Preus de Referència.