Reus celebra la seva particular festa del Pilar amb una pluja de milions

Els afortunats per la pluja de 320 milions de la grossa de Nadal que va repartir el centre aragonès El Cachirulo de Reus es van anar reunint durant el matí a les portes del local per celebrar la seva bona sort. Des de la meitat del carrer se sentien els crits d'alegria d'un dels socis, Pedro Martínez, amb l'ampolla de cava a la mà, que va destapar i va regar la gent que anava arribant, com marca la tradició, entonant el càntic «avui és festa del Pilar, avui és festa a Reus».

Premiats, curiosos i un núvol de periodistes van acudir a El Cachirulo, que aviat farà mig de segle de vida, on també va arribar el soci Nicolás Gracia, d'Ejea de los Caballeros (Saragossa), que va explicar que ha regalat molta loteria i que ell només s'havia quedat amb un dècim. «A la meva edat ja no sé què fer, però genera molta alegria repartir diners entre la família», va assegurar Gracia, visiblement emocionat.



Tres-cents euros venuts

A més dels que va regalar, Gracia va vendre 300 euros en participacions de cinc, del número comprat a Salou: «Tots els socis ho fem, és una forma de finançar el centre i ara que som menys la grossa ens donarà una empenta».

Una altra de les afortunades, Mari Carmen Cabello, es va unir a la improvisada celebració desplegada davant del local d'El Cachirulo i va atendre, tremolant d'alegria, els mitjans de comunicació. «Com que mai m'ha tocat, no sé si em vindrà alguna cosa; jo anava a esmorzar i llavors me n'he assabentat», va explicar.