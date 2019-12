Un «pressentiment» duu un veí de Mollerussa a comprar 36 sèries del tercer premi ell sol

Un estanc del municipi de Mollerussa va repartir 18 milions d'euros del tercer premi de la Loteria de Nadal (00750) a un veí de la localitat que va comprar fa unes poques setmanes 36 sèries del número premiat. «Li va fer gràcia el número, va tenir un pressentiment i va acabar comprant totes les sèries», va explicar el propietari del local, Josep Saló, que a l'hora de tancar aquesta edició no havia parlat amb el misteriós comprador dels dècims premiats.

De fet, la notícia va sorprendre Saló mentre recollia bolets a través d'una trucada telefònica, i la va rebre amb gran sorpresa, ja que el número 00750 es considera «lleig» i poc atractiu per als compradors de loteria. Es desconeix si l'afortunat s'ha quedat amb tots els dècims de les 36 sèries que va comprar o si per contra els ha repartit entre familiars, amics i coneguts. Aquest mateix estanc, ubicat al carrer Jacint Verdaguer de Mollerussa, ja va repartir un segon premi de loteria fa sis anys, segons va explicar el seu propietari.

D'altra banda, Nerea Pareja, la «nena dels premis», ho va tornar a fer: l'any passat va emocionar el Teatro Real en ser la veu de dos cinquens i un segon premi en només uns minuts, i ahir va voler seguir repartint sort cantant de nou el segon i un quart. La petita va aixecar així l'ànim de l'ensopit públic, a qui després d'una grossa molt matinera el va enxampar una mica desprevingut la irrupció del segon premi de la Loteria de Nadal.

Però uns crits es van imposar als de la resta, els de la seva mare, Maria Jesús: «Que bonic, un altre any més, és impressionant ser aquí repartint sort», va celebrar des d'un racó de la segona fila. Nerea va commoure l'any passat amb les seves llàgrimes en cantar un cinquè premi, que es va veure acompanyat en molt pocs minuts per un altre cinquè i el segon. Tampoc era la primera vegada, ja que ella va estar darrere de la grossa de 2016. Aquest any va repetir gesta: «Nerea s'ha posat a plorar com és tradició, és una nena molt emotiva», va afirmar la seva mare, que també té dues filles bessones que van participar en el sorteig, Daniela i Alejandra.



Un any «peculiar»

Per altra banda, treballadors de la famosa administració de Doña Manolita de Madrid, que va tornar a repartir sort a la capital després d'haver venut la grossa de la loteria, van assegurar que «intuïen» que «alguna cosa havia de caure» aquest 2019, any que van definir com a «molt peculiar», ja que han patit des d'un esquinç fins a un accident, així com la caiguda de part de la cornisa de l'edifici la vigília del sorteig, que va fer tancar l'administració cinc hores.

Tot això ha tingut la seva «recompensa», van afirmar. Entre el xampany, el confeti i les abraçades, Matilde, la treballadora que va vendre els deu dècims del 26590, va manifestar la seva satisfacció per haver repartit sort amb la Grossa tan matinera. No podia amagar la seva alegria.

Encara amb la «ressaca» de la celebració de la Grossa, un sonor aplaudiment es va sentir a l'administració. De nou la sort. Un cinquè premi, el 66612, va ser igualment venut per Doña Manolita, i de nou va aparèixer l'alegria.