les bases aproven poder allargar el mandat de Junqueras en estar a la presó

El Congrés Nacional d'ERC va aprovar amb el 91,01% dels vots la ponència estatutària del partit, que estableix els estatuts i l'organització interna de la formació, i que té en compte la possibilitat d'allargar el mandat del president i la secretària general de la formació «quan no hagin pogut desenvolupar plenament les seves funcions com a conseqüència de causes alienes a l'organització i a la seva voluntat». Això servirà perquè el president d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general, Marta Rovira, puguin allargar el seu mandat al capdavant del partit per estar empresonat i a l'estranger respectivament.

Els militants d'ERC van avalar la ponència estatutària amb 557 vots a favor, 11 en contra i 44 en blanc, i van rebutjar totes les esmenes sobre aquest document a l'última votació del Congrés Nacional que el partit va celebrar a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. Els estatuts fixen el mandat del president i la secretària general d'ERC en quatre anys, tot i que poden ser reelegits ininterrompudament fins a un màxim de dotze.