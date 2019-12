Torra canvia la senyera per la bandera europea al balcó del Palau de la Generalitat

La Generalitat ha canviat la senyera que oneja habitualment al balcó de la Plaça Sant Jaume per la bandera europea coincidint amb la publicació aquest matí de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que confirma l'immunitat d'Oriol Junqueras després de sortir escollit com a eurodiputat mentre era en presó provisional per l'1-O.

El president de la Generalitat, Quim Torra, que avui ha estat condemnat a un any i mig d'inhabilitació per desobediència, ha penjat una foto al seu perfil de Twitter amb la bandera europea onejant la balcó de la Generalitat i ha agraït el "suport i solidaritat" que ha rebut durant al llarg de la jornada i durant el judici al TSJC.

"Amb la bandera d'Europa, on els catalans trobem la justícia que se'ns nega a Espanya" ha piulat el president de la Generalitat, que ha exigit la "llibertat immediata presos polítics i retorn dels exiliats", la "fi de la repressió" i la "independència".