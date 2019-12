Surten de la presó de Madrid tres CDR acusats de terrorisme per l'Audiència Nacional

Xavier Buigas, Guillem Xavier Duch i Eduardo Garzón, 3 dels 7 CDR acusats de terrorisme i empresonats de manera preventiva per l'Audiència Nacional (AN), han sortit de la presó madrilenya de Soto del Real poc després de tres quarts de nou de la nit d'aquest divendres, 20 de desembre. Es compleix, així, el mandat de la sala penal de l'AN, que aquest matí ha acordat la llibertat sota fiança de 5.000 euros per a cadascun ells. La sala ha decidit estimar parcialment els recursos d'apel·lació de les seves defenses. Hauran de comparèixer tots els dilluns al jutjat de la seva residència, se'ls prohibeix sortir de l'Estat i hauran de fixar un telèfon, un domicili i una persona de contacte per rebre qualsevol tipus de comunicació judicial.

A les portes de Soto del Real l'advocada d'Alerta Solidària Eva Pous ha explicat que els tres CDR que han sortit de presó aquest divendres "estan contents" malgrat el sentiment de deixar la resta d'empresonats en aquesta causa a Soto del Real. Segons Pous, l'alliberament és fruit que la causa contra ells "no s'aguantava" des del 23 de setembre i "mica en mica" s'anirà alliberament la resta de persones empresonades. Pous també ha volgut agrair les mobilitzacions que "han facilitat la seva sortida".

La fiscalia va demanar que se'ls mantingués empresonats tot i que va obrir la porta a un alliberament sota fiança de 9.000 euros. L'acusació popular, exercida per l'ACVOT, va demanar mantenir la presó incondicional.

La sala conclou que es poden adoptar mesures cautelars menys greus atès el provat arrelament personal, familiar, social i econòmic, que determina una "minoració molt significativa del risc de fuga".

Sobre la possibilitat que ocultin o destrueixin proves, els jutges tenen en compte que en el moment actual ja han estat practicades gairebé totes les diligències que inculpen els encausats.

Les interlocutòries sobre Eduardo Garzón i Xavier Buigas indiquen també que no van participar de forma material en la fabricació i tinença d'explosius, tal i com també admet la fiscalia.