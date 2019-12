ERC aprova amb el 93,5% dels vots "transitar cap a la independència per qualsevol camí democràtic i pacífic"

Els militants han avalat amb el 93,5% dels vots la ponència que ha sortit del 28è Congrés d'ERC, que s'ha celebrat aquest dissabte, 21 de desembre, a Barcelona i que avala "transitar cap a la independència per qualsevol camí democràtic i pacífic". El text final ha rebut 558 vots a favor, 20 en contra i 19 abstencions –tot i que estaven convocats 1.700 afiliats–.

Els republicans es marquen tres escenaris per materialitzar un nou referèndum d'autodeterminació: el referèndum negociat amb l'Estat, "forçat" a partir de la mobilització constant o bé la consulta sense acord però "acompanyats de complicitats internacional". Aquest nou full de ruta, però, prioritza en primera instància la via acordada.

Els republicans aposten per una consulta pactada tot i reconèixer que "ara per ara és impossible" per "les reiterades negatives de l'Estat espanyol". En segon lloc, proposen "forçar la convocatòria del referèndum" per aconseguir que el govern espanyol "no tingui cap altra alternativa que avenir-se a pactar una solució democràtica basada en l'autodeterminació".

Aquest escenari seria possible a partir de la mobilització constant, accions de desobediència civil i lluita no violenta, així com amb grans consensos i "avals internacionals". Finalment, tot i que la ponència prioritza la via acordada, no es descarta la possibilitat de fer un referèndum independentment d'un acord amb l'Estat "acompanyat de complicitats internacionals".

La ponència política també advoca per enfortir el partit després d'haver guanyat vots en les darreres eleccions espanyoles i municipals i d'haver "conquerit l'espai de la centralitat política", un afer que el mateix coordinador nacional d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha destacat durant la inauguració del 28è Congrés aquest dissabte.

El full de ruta dels republicans una crida a "ampliar la base social", conscients que aquest discurs ha topat amb la "incomprensió d'altres sectors de l'independentisme", a qui acusen d'"incapacitat d'interpretar de manera correcta la complexitat i heterogeneïtat sociològica de la societat catalana". "Sens dubte un enfortiment quantitatiu i qualitatiu que ha de servir per guanyar és legitimitat tant interna com externa", sostenen.

"Culminar el procés demana ser capaços de bastir propostes noves, realistes i realitzables, adreçades als conciutadans que no estan prou convençuts de la independència o no en participen", expressen. "Ens cal fer-ho amb mesures concretes i efectives de benestar, de combat contra les discriminacions i les desigualtats, des d'un ferm compromís amb la dignitat de totes les persones", afegeixen.



Diàleg i bilateralitat

A la ponència es fa una apel·lació al diàleg, la negociació i a una resolució democràtica: "Mai deixarem d'aixecar la bandera del diàleg i de la negociació i d'assenyalar que és l'Estat espanyol, independentment del color del seu govern, que ha deixat la cadira buida per massa anys i no té oferta política a fer a Catalunya". En aquest sentit, ERC fa una crida al diàleg, també entre les forces polítiques catalanes, i reclama negociació i acords de caràcter bilateral entre Catalunya i l'Estat.



Reforma estatutària

El 28è Congrés d'ERC també ha aprovat una reforma dels estatuts. Amb 557 vots a favor, 11 en contra i 44 abstencions, s'ha acceptat el nou text estatutari que permet als líders del partit allargar el seu mandat si es troben algun tipus d'impediment per exercir-lo. Concretament, el text validat diu que tant qui exerceixi de president com de secretari general podran fer-ho fins a 12 anys, però quan no hagin pogut "desenvolupar plenament les seves funcions com a conseqüència de causes alienes a l'organització i a la seva voluntat, aquest termini quedarà suspès". Amb aquesta fórmula, el partit troba resposta a l'actual situació del president d'ERC, Oriol Junqueras, que és a la presó, i de la secretària general, Marta Rovira, que exiliada a Suïssa.



Segona fase del congrés d'ERC

El conclave celebrat a Barcelona és en realitat la segona fase del 28è Congrés d'ERC, després que ja se'n fes una part el mes de setembre per decidir els lideratges. Aquesta segona part ha estat marcada per la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat del president d'ERC, Oriol Junqueras, i de les negociacions per investir el proper president espanyol amb el PSOE, actualment congelades per part dels republicans. Aragonès ha aprofitat la trobada per advertir els socialistes que una nova etapa de diàleg "només es pot obrir si la política desplaça la repressió".